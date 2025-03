Operação impede ‘rolezinho’ em Niterói e apreende motocicletas

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública e a Nittrans impediu a realização de um ‘rolezinho’ em Niterói, ocasionando a apreensão de quatro motos, na madrugada de quinta-feira (27). Durante a ação, por volta de 3h, os agentes flagraram três motoqueiros dirigindo na contramão no Mergulhão Ângela Fernandes, às margens da Avenida Jansen de Melo, situada no Centro de Niterói.

Com o auxílio das câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), os agentes envolvidos na operação localizaram diversas motocicletas agrupadas em grupos, transitando de forma irregular, realizando manobras arriscadas e causando barulho, o que atrapalhou o sono dos moradores. Segundo as autoridades, os integrantes do grupo teriam vindo da cidade vizinha, São Gonçalo, para realizar o evento ilegal, o ‘rolezinho’.

Como os agentes estavam espalhados em várias localidades, foi possível impedir que os motociclistas se reunissem no mesmo lugar para realizar o ato. Com isso, foi apreendida uma motocicleta no Engenho do Mato, na Região Oceânica, e mais três no Mergulhão Ângela Fernandes. As motocicletas apreendidas foram rebocadas para o pátio de veículos e a equipe de trânsito de Niterói impôs as sanções administrativas necessárias.