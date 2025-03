Apresentador paraguaio chama brasileiros de macacos e xinga Leila Pereira em programa de rádio

O apresentador Enrique Vargas Peña, de uma rádio paraguaia, chamou os jogadores da seleção brasileira de macacos e a dirigente Leila Pereira de cachorra, no programa de rádio "La Primera Mañana". A declaração foi feita na quarta-feira (26).

Ao falar sobre a derrota do Brasil pelo placar de 4 a 1 para a Argentina, o âncora paraguaio disse: "Uma felicidade que tive ontem foi que os brasileiros perderam. Os macacos!".

Os outros membros da bancada ficaram assustados e falaram que Enrique receberia uma multa, já que no país o racismo não é crime, mas sim, passível da uma multa de R$ 7,8 mil.

Em seguida, ele esbravejou: "Não, aquela cachorra de m*** não vai dirigir a palavra a mim", respondeu se referindo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.



Leila esteve no centro de uma discussão após o atacante Luighi, do clube paulista, sofrer com atos de racismo durante a Copa Libertadores Sub-20. A situação aconteceu em uma partida contra o Cerro Porteño, um dos maiores times do Paraguai.

A presidente do Palmeiras pediu justiça e punições para os torcedores que atacaram o atleta e ao clube também.