São Gonçalo inicia vacinação em shopping no Centro

Nesta quarta-feira (26), teve início o Partage Day, uma parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo e o Partage Shopping, no Centro, para realizar uma ação com oferta de vacinas até sexta-feira (28), das 10h às 14h. A Coordenação de Imunização disponibilizará os imunizantes contra o HPV, hepatite B, tétano, covid-19, febre amarela e tríplice viral no evento.

“Estamos trazendo essa ação para o Partage, que é uma parceria, porque entendemos que muitas pessoas podem ter dificuldade de ir até as unidades de saúde. Assim, facilitamos o acesso para a população. Este é apenas o início de uma grande parceria para aumentar ainda mais a cobertura vacinal”, afirmou Ingrid Perni, coordenadora de imunização do município.

A vacina contra o HPV está disponível para crianças e adolescentes entre 9 e 19 anos. A vacina contra hepatite B é aplicada aos bebês recém-nascidos e a partir de 7 anos. A vacina antitetânica (DT) é administrada a cada 10 anos a partir dos 7 anos, considerando as doses anteriores de Pentavalente e DTP.

A vacina contra a febre amarela pode ser aplicada em pessoas que nunca foram vacinadas ou que não possuem comprovação de vacinação. Também é oferecido o reforço para quem recebeu a primeira dose antes de completar 5 anos.

A tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é aplicada aos 12 meses de idade. As crianças devem completar duas doses, conforme sua situação vacinal, enquanto os adultos devem receber duas doses até os 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos. Profissionais de saúde também podem tomar duas doses do imunizante.

A vacinação contra a covid-19 passou a ser obrigatória para crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes (com autorização médica a cada gestação) e idosos, que devem ser vacinados a cada seis meses, assim como os imunocomprometidos com mais de 12 anos.

O imunizante também está disponível para gonçalenses com mais de 12 anos que fazem parte de algum grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. São eles: pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs), indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

“Eu acho muito interessante esse serviço da prefeitura, proporcionando essa ação em um local que muitas pessoas frequentam e de fácil acesso. Além disso, conseguimos ser atendidos rapidamente. É bom poder passear e aproveitar para cuidar da saúde”, afirmou Luciano Nascimento, de 48 anos.

Para a vacinação, é necessário apresentar o cartão do SUS, a caderneta de vacinação e a identidade.