Novas redes vão triplicar o abastecimento para 20 mil moradores de São Gonçalo

Em São Gonçalo, o fluxo que ganha força agora não é só o da água, mas o da transformação. Neste mês em que se celebra o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, foi anunciado para os moradores de Santa Luzia que o bairro vai receber, ao todo, 15 quilômetros de novas tubulações para garantir abastecimento a diversas ruas, promovendo mais saúde e qualidade de vida à população. Estima-se que cerca de 20 mil moradores e comerciantes serão contemplados ao final dos trabalhos, previsto para abril. A obra integra o pacote de intervenções da Águas do Rio para este ano no município da Região Metropolitana.

Somente nos dois primeiros meses deste 2025, a empresa já realizou serviços de saneamento, como a implantação de rede e instalação de hidrômetros em vários bairros da cidade, como Gradim, Porto Velho, Porto Novo, Almerinda, Porto da Pedra, Patronato e Porto da Madama.

Segundo Diogo Freitas, diretor-executivo da concessionária, a obra é mais um marco da empresa rumo à universalização do serviço, com o objetivo de proporcionar um novo significado para São Gonçalo.

“Serão mais de três mil imóveis que contemplaremos com novas ligações e regularização. Estamos complementando o trabalho iniciado no ano passado e atuando de forma contínua para promovermos qualidade de vida às pessoas e a valorização dos seus imóveis”, explica Freitas.

Cadastramento de porta em porta

As obras vão percorrer avenidas importantes, como a Afrânio Peixoto, Júlio Lima, Carmela Dutra e Francisco Otaviano. Conforme as tubulações forem assentadas, os imóveis receberão os hidrômetros. Cerca de 60 agentes de saneamento passarão pelas vias realizando o cadastro dos clientes, efetuando as novas ligações e instalando os equipamentos.

A primeira etapa da obra foi finalizada em outubro, quando foram implantados quatro quilômetros de rede nos eixos principais do bairro, como as avenidas Santa Luzia, Estrada de Guaxindiba e um trecho da BR-101. A rede levou abastecimento para escolas, estabelecimentos comerciais, além de unidades públicas, como os complexos prisionais localizados no bairro.