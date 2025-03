Prefeitura de Niterói e governo do estado disputam sobre fim do Estádio Caio Martins

O Estádio Caio Martins, localizado em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, pode ganhar um novo destino, tornando-se um piscinão para reduzir os alagamentos na localidade. Entretanto, a nova função anunciada na última semana pela Prefeitura de Niterói, pode não ser cumprida pois a estrutura segue em funcionamento sob responsabilidade do governo do estado.

Segundo divulgado pela Prefeitura de Niterói, o projeto do piscinão prevê a realização de obras de macrodrenagem, onde o volume de água coletado pelas redes ficará armazenado em um grande reservatório subterrâneo, situado onde atualmente se encontra o campo do estádio. A área escolhida tem as dimensões de 130m x 120m contando com a capacidade de 80 milhões de litros de água, com isso tomará uma parte das arquibancadas junto à Rua Presidente Backer, que serão demolidas, conforme informa a Prefeitura de Niterói.

Além dessas obras, o projeto também acomoda um parque público no local, contando com quadras de futebol, vôlei, basquete, tênis e academias de ginástica, assim acabando com o campo de futebol. O projeto, idealizado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), precisou de seis meses para ser finalizado e incluiu o cuidado com a preservação de imóveis de toda região, que de acordo com a prefeitura, não foram afetados pelas obras. Ainda no primeiro semestre deste ano, será divulgada uma licitação para a contratação de uma empresa destinada a executar o trabalho.

Apesar de diversos planos para o terreno, o Estádio Caio Martins segue gerido pelo governo do estado.

Em nota, a "Secretaria de Estado de Esporte e Lazer esclarece que o Complexo Esportivo Caio Martins está em funcionamento, oferecendo nove modalidades esportivas para cerca de 2 mil alunos. O Estado é o gestor do equipamento e vai permanecer gerindo o espaço. O Governo se coloca à disposição e como parceiro da prefeitura de Niterói para contribuir nas tratativas de melhorias para o local.

Vale ressaltar que, até o momento, o que se tem estabelecido é a cessão do espaço do campo temporariamente para que a prefeitura realize a obra de macrodrenagem, que ainda não teve um prazo de início apresentado pelo município. As próximas etapas serão traçadas a partir do começo das obras".

Procurada, a Prefeitura de Niterói não encaminhou resposta.

História do Caio Martins

Durante 33 anos, o Estádio Caio Martins esteve sob responsabilidade do Botafogo, que usava a estrutura como espaço para treinos das categorias de base, além de jogos das equipes femininas. Essa situação foi alterada em 2021, quando o estádio passou para o governo, que instalou a administração do Complexo Esportivo para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Com o desligamento do Botafogo como gestor do estádio, principalmente depois de assumir o Estádio Nilton Santos, na capital, alguns outros clubes de Niterói manifestaram interesse em mandar jogos no local. Entretanto, por falta de estrutura do estádio, os projetos não tiveram prosseguimento

