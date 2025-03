Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos abrirá inscrições na segunda-feira; vencedores ganharão até R$ 12 mil

A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro abrirá na próxima segunda-feira (31) as inscrições no 14º Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A premiação é nacional e tem quatro categorias: Trabalhos dos Magistrados, Trabalhos Acadêmicos, Práticas Humanísticas e Reportagens Jornalísticas.

As inscrições estarão abertas até 28 de maio. Os trabalhos deverão ser enviados pelo site www.amaerj.org.br/premio. Um júri integrado por especialistas nas quatro áreas selecionará os vencedores. Confira aqui o regulamento.

A solenidade de premiação acontecerá em 22 de setembro | Foto: Divulgação

Leia também:

Lojas tentam superar a crise do cacau e mantêm aposta nos tradicionais ovos de chocolate para a Páscoa

Comerciantes do Mercado São Pedro se preparam para Semana Santa com otimismo



Haverá cinco finalistas por categoria. O primeiro lugar de cada uma delas ganhará R$ 17 mil; o segundo, R$ 12 mil; o terceiro, R$ 6 mil. Os três primeiros colocados receberão troféus. Os demais finalistas serão homenageados com menções honrosas.

Na categoria Trabalhos dos Magistrados, não haverá premiação em dinheiro. Os três primeiros colocados receberão troféus.

“O Prêmio honra a memória e o legado de coragem da juíza Patrícia Acioli, que foi covardemente assassinada no exercício do seu papel institucional em defesa do Estado Democrático de Direito. Com a premiação, a AMAERJ incentiva práticas inspiradoras na área dos direitos humanos que fazem a diferença para a sociedade. A defesa da cidadania é um compromisso de todos nós”, ressalta a juíza Eunice Haddad, presidente da AMAERJ.

A solenidade de premiação acontecerá em 22 de setembro.

Prêmio

Criado em 2012, o Prêmio homenageia a memória da juíza Patrícia Acioli, morta por policiais militares em 2011, quando era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. A premiação tem o objetivo de identificar, disseminar e estimular as ações em defesa dos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos na área.

No ano passado, o Prêmio bateu o recorde histórico de inscrições, com 545 trabalhos. Confira aqui os trabalhos laureados em 2024.