Any Awuda recebeu um processo judicial e deu a entender que ação foi movida por Neymar

A influenciadora Any Awuada, que possivelmente se envolveu sexualmente com Neymar Jr., neste mês, recebeu em sua casa um processo judicial e de acordo com suas falas a ação seria de autoria do jogador. Em sua conta oficial no Instagram, ela contou que ficou surpresa com a ação judicial, mas não teria dito que moveu a ação.

"Minha filha, olha aqui! Processo judicial chegou. Ai, meu Deus, coitada da minha advogada", falou Any mostrando a papelada. A garota de programa, confirmou na semana passada que está grávida de um de seus clientes, apesar de não ter confirmado se a criança é do jogador, brincou com o tema nas redes sociais.

Nas redes sociais, Any compartilhou com os seguidores o primeiro ultrassom da gestação, nesta segunda-feira (24). Ainda pelas redes sociais, ela fez uma linha do tempo ao divulgar a gravação onde descobre a gravidez. Logo depois ela surge no centro médico para realizar o exame. "Estou aqui na maternidade, e vou fazer o primeiro ultrassom hoje", disse.

Deitada na maca, Any não conseguiu ver o bebê. “Onde está o neném?”, perguntou. “Está aqui, bem pequenininho, dentro do saco gestacional”, explicou a médica que fazia o exame. A influenciadora ainda comentou sobre a ansiedade para o nascimento do bebê. “Mamãe já espera ansiosamente por você. E já te ama muito”, escreveu.

Sexo do bebê

Novamente, por meio das redes sociais, a influenciadora confessou que: "Gente, eu acho, é minha opinião, tá? Que é menino. Não sei o porquê. Da primeira gravidez, da Maria Luiza, que agora é a filha mais velha, porque vai vir aí um irmãozinho... mas enfim, eu acho que é menininho, porque da minha mais novinha eu não errei. Eu falei é menina e era menina",disse.