Hospitais comemoram Dia Mundial da Saúde Bucal com ações junto aos pacientes

Na semana em que é lembrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, seis unidades de saúde estaduais alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade.

O coordenador de odontologia do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), Willian Chaia, junto ao personagem infantil Dentinho e a Fada do Dente, percorreu setores do hospital, mostrou o modo correto de escovação, garantiu que o fio dental ajuda na limpeza mais profunda e lembrou que a escova de dentes deve ser trocada a cada três meses.

Na pediatria, as crianças aprenderam a escovar corretamente os dentes e se divertiram e fizeram muitas fotos com os personagens. No final, a garotada ganhou kit de higiene bucal. “É um trabalho educativo e ao mesmo tempo divertido para as crianças que estão aqui. O atendimento aqui é excepcional. A cada dia surpreendo-me mais com as ações realizadas pelo hospital”, garantiu Vilma Dias, que acompanha o filho após um queda de bicicleta.

Os pacientes que estão internados nos Centros de Tratamento Intensivo, muitos entubados, passam por higienização bucal frequente. Já os demais pacientes, menos graves, recebem devidamente a assistência em casos emergenciais. Além do tratamento tradicional de limpeza e higienização, com gaze e antisépticos, os profissionais hoje estão utilizando a laserterapia para eliminar infecções mais severas na boca devido ao processo de intubação.

Willian Chaia garante que a higiene bucal previne principalmente pneumonia nosocomial e outras infecções respiratórias. “Nosso trabalho, junto com toda a equipe multiprofissional, é olhar o paciente como um todo e ajudar no controle de infecções ao aplicar um conjunto de práticas para o bem-estar e a qualidade de vida dele”.

A ação também foi realizada nos Hospitais João Batista Caffaro, em Itaborai; Zilda Arns, em Volta Redonda; Roberto Chabo, em Araruama; Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, e ainda na UPA do Colubande, também em São Gonçalo. Todas as unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado do Rio.