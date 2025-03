Governo do Estado investe R$ 12 milhões no Programa Hub RJ para startups no Rio

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Faperj está lançando um novo edital, o HUB RJ Startup 2025, com aporte recorde de R$ 12 milhões para startups inovadoras. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (25/03), durante um encontro para empreendedores, investidores e especialistas que querem impulsionar a inovação no estado, realizado na Casa Firjan, em Botafogo. As propostas online podem ser enviadas de 31 de março a 29 de abril.

O programa oferecerá até R$ 80 mil por projeto, além de mentorias e suporte especializado. O objetivo é incentivar, estimular, apoiar e promover iniciativas relacionadas à inovação e tecnologia digital.

Ao todo, 250 serão escolhidas para um rigoroso processo de aceleração, e 150 avançarão para a fase final de investimento. Além disso, equipes de coordenadores, agentes de inovação e professores estarão à disposição dos empreendedores para oferecer suporte especializado.

Para o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, este edital representa um avanço para o ecossistema de startups do estado.

"Nosso objetivo é transformar o Rio de Janeiro em um grande hub de inovação digital, criando novas oportunidades e fortalecendo o setor com um investimento inédito", afirmou.

Até o final do programa, as startups poderão desenvolver e implementar estratégias promovendo sua inserção bem-sucedida no mercado. O foco será na autonomia econômica e financeira das startups. Como resultado desse estímulo, o desenvolvimento das ideias propostas nos projetos contemplados pode levar à criação de empresas de base tecnológica.

"A edição de 2025 representa um marco na história do nosso ecossistema de inovação. Com esse investimento recorde, estamos criando um ambiente propício para startups crescerem e contribuírem para o desenvolvimento econômico e tecnológico do estado", destacou a presidente da Faperj, Caroline Alves.

Investimento para alavancar negócios

O Rio de Janeiro está se consolidando como um dos principais polos de inovação do Brasil. Os editais da Faperj desempenham um papel fundamental no fomento à inovação e no fortalecimento do empreendedorismo no estado. Ao oferecer financiamento para pesquisas aplicadas, desenvolvimento tecnológico e startups, esses editais possibilitam a transformação de ideias inovadoras em negócios viáveis, impulsionando a competitividade e a geração de empregos.

A sócia da startup MF Papaya, Fernanda Arêdes, como o fomento recebido pela Faperj ajudou sua empresa a crescer. Doutora em Genética e Melhoramento de Plantas, ela foi bolsista do edital Doutor Empreendedor e desenvolveu uma tecnologia inovadora para o agronegócio.

Desenvolvemos tecnologia para entregar as mudas certas, que são apenas as hermafroditas, aos produtores de mamão. Isso evita o corte de mudas e permite um incremento de 30% na produção e a antecipação da colheita e da receita em até 30 dias. Graças ao edital da Faperj, foi possível desenvolver essa tecnologia capaz de revolucionar o plantio de mamoeiros e o agronegócio no estado do Rio de Janeiro”, declarou.

Para José Mauro Granjeiro, pesquisador do Inmetro e membro da Rede NanoSaúde, apoiada pela Faperj, o edital representa uma grande oportunidade para transformar pesquisas em negócios reais.

- O edital traz a oportunidade para os nossos jovens empreendedores transformarem as ideias em soluções, que possam chegar ao mercado. Essa é uma peça de conexão entre a academia e a prateleira, e esse hub tem o potencial de fazer isso - afirmou.

Mais de 200 startups apoiadas

O HUB RJ Startup já apoiou 260 startups, consolidando o Rio de Janeiro como um polo de inovação no Brasil. O programa visa transformar o estado do Rio de Janeiro em ambiente propício e atrativo para o desenvolvimento de todo o ecossistema relacionado ao empreendedorismo digital e o desenvolvimento e fortalecimento de vantagens competitivas associadas ao progresso técnico.

O coordenador do Hub de Inovação, Rogério Pires, também ressaltou a importância do suporte estratégico.

"Queremos garantir que os empreendedores tenham acesso a mentorias especializadas e recursos que possibilitem o desenvolvimento de soluções inovadoras, fortalecendo startups em todas as regiões do Rio de Janeiro", pontuou.