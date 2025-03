Dois mortos e dois feridos em colisão entre carro e ônibus na BR-101

Um grave acidente entre um carro e um ônibus na BR-101, em Itaboraí, na manhã desta terça-feira (25), causou a morte de duas pessoas, além de deixar outras duas feridas, sendo que uma delas está em estado grave. As vítimas estavam no automóvel; ninguém se feriu no ônibus.

O acidente aconteceu perto do shopping da cidade. De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, equipes de socorro foram acionadas por volta das 6h47 para atender a ocorrência.

A vítima que apresenta estado grave de saúde, foi socorrida pela equipe ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), e a segunda vítima, que não teve o estado de saúde informado, foi levada pelos bombeiros ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior.

Devido ao acidente, a via auxiliar precisou ser totalmente bloqueada e o fluxo de veículos foi desviado pela via principal. Participaram do socorro às vítimas equipes da concessionária, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).