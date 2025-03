Botafogo deseja avançar com projeto para novo estádio

Após a conquista da Libertadores no ano passado, Thairo Arruda, CEO da SAF do Botafogo, concedeu entrevista afirmando que o foco do clube para 2025, além da briga por títulos, seria o investimento em infraestrutura. Além de melhorias no centro de treinamento, o alvinegro deseja adquirir um segundo estádio para ser utilizado em parceria com o Nilton Santos.

"Esse é o nosso foco, mas esse é o ano que a gente quer começar a desenvolver as infraestruturas do clube que estão bem defasadas. E claro que as obras de CT e obras do "estádio 2″ são de longo prazo, que demoram um, dois ou três anos", disse Thairo.

"Queremos destravar esse ano as questões de licenças ambientais, de prefeitura e as questões financeiras. Já temos o financiamento para começar a fazer as obras e começar, de fato, as construções para vermos daqui alguns anos o Botafogo na elite, também, em termos de infraestrutura. Esse é o nosso objetivo atual", completou o CEO.

O desejo do Botafogo é adquirir um estádio com a capacidade para 25 mil pessoas, para ser usado em jogos de menor público. O campo também seria utilizado pela base e o time feminino do glorioso.



Economicamente, um novo estádio é visto com bons olhos pela diretoria, já que dessa forma, mais shows poderiam ser realizados no Nilton Santos, trazendo cada vez mais ganhos financeiros ao clube.