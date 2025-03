Salão Estudante 2025: feira de intercâmbio universitário ocorre em abril

Sabe aquele sonho distante de estudar no exterior? Talvez ele não esteja tão distante assim, pelo menos não para quem vai ao Salão do Estudante. A maior e mais importante feira de educação internacional da América Latina, em 2025, marca presença mais uma vez para conectar estudantes brasileiros com as melhores oportunidades no exterior. O evento, que reúne universidades de diferentes países, abre portas para programas de graduação, pós-graduação, intercâmbio e cursos de idiomas, além de contar com o apoio de órgãos governamentais e representações diplomáticas dos países que mais investem em educação no mundo. O Salão do Estudante acontece no Rio de Janeiro nos dias 8 de abril, em Copacabana, e 9 de abril, na Barra.

A edição de 2025 será marcada pela presença de mais de 55 instituições de ensino superior e escolas de idiomas do Canadá, China, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda e Portugal. Os países mencionados levarão representantes de suas respectivas universidades e profissionais especializados em processos de admissão, bolsas de estudo e visto de estudante.

Portugal, com seu vasto grupo de quase 30 universidades, será um dos expoentes da feira. Com a participação de instituições históricas e tradicionalíssimas, como a Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa e Universidade do Porto, o evento promete ser uma excelente oportunidade para quem deseja estudar em um dos destinos mais procurados por estudantes brasileiros.

Os Estados Unidos estarão presentes com diversas universidades, além do EducationUSA, que dará suporte para os estudantes interessados em estudar no país, orientando sobre o processo de admissão e de obtenção do visto americano. No evento da cidade do Rio de Janeiro, o Canadá terá um pavilhão exclusivo, com a participação de instituições, e o Education in Ireland marcará presença com 5 universidades irlandesas.



Vale lembrar que, o evento contará com a presença de representantes governamentais que darão apoio aos futuros intercambistas. Entre os apoiadores estão o Erasmus (Portugal), o EducationUSA (Estados Unidos), a Campus France (França) e o Education in Ireland (Irlanda), que disponibilizarão consultoria sobre vistos, bolsas de estudo e oportunidades em cada um desses países.

As datas e locais de realização do evento são:

● São Paulo: 5 e 6 de abril – Centro de Convenções Frei Caneca (Rua Frei Caneca, 569 – Bela Vista)

● Rio de Janeiro (Copacabana): 8 de abril – Hotel Fairmont (Av. Atlântica, 4240 – Copacabana)

● Rio de Janeiro (Barra): 9 de abril – Windsor Oceânico (R. Martinho de Mesquita, 129 – Barra da Tijuca)

● Brasília: 11 de abril – CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2)

● Salvador: 13 de abril – Fiesta Convention Center (Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara)

● Recife: 15 de abril – Mar Hotel Conventions (Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem)

● Maceió: 16 de abril – Hotel Ritz Lagoa da Anta (Av. Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, 546 – Lagoa da Anta)

O site do evento reúne diversas informações e uma ferramenta de busca onde os interessados podem filtrar a pesquisa a partir das cidades para identificar as instituições presentes em cada local. Além disso, através do link é possível realizar a inscrição do evento gratuitamente. https://salaodoestudante.com.br

O Salão do Estudante é uma excelente oportunidade para estudantes brasileiros que buscam a chance de estudar no exterior e conquistar o seu lugar no mundo, nos mais diversos países.