Fim do verão com chuva à vista! Previsão aponta tempo nublado e temperaturas amenas para SG e Niterói

Na última quinta-feira (21), o Brasil se despediu oficialmente do verão e das fortes ondas de calor que fizeram parte de toda a estação. Depois de uma estação de temperaturas máximas recordes e estiagem fora do normal, a Climatempo prevê um outono ainda mais seco no estado do Rio, podendo haver períodos de muito calor, intercalados com dias mais amenos.

Apesar do primeiro fim de semana de outono ter sido de sol no Rio, as temperaturas sentidas foram mais agradáveis que os últimos meses.

Porém, para esta semana, a chuva deve ser protagonista pelo menos até quinta-feira (27). Prepare o guarda-chuva e confira a previsão completa para São Gonçalo e Niterói.

São Gonçalo

Segunda-feira (24): Máxima de 30°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso.

Terça-feira (25): Máxima de 30°C e mínima de 22°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quarta-feira (26): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

Quinta-feira (27): Máxima de 29°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Sexta-feira (28): Máxima de 30°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva.

Sábado (29): Máxima de 31°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo (30): Máxima de 31°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Niterói

Segunda-feira (24): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

Terça-feira (25): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Quarta-feira (26): Máxima de 29°C e mínima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Quinta-feira (27): Máxima de 29°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Sexta-feira (28): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Sábado (29): Máxima de 31°C e mínima de 22°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo.

Domingo (30): Máxima de 30°C e mínima de 25°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.