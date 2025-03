Estádio Caio Martins será transformado em parque público

O Estádio Caio Martins, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, será transformado em um grande parque público, com quadras esportivas, academias ao ar livre e áreas de lazer. O local também abrigará um sistema de drenagem, com a construção de um "piscinão", que ajudará a resolver os problemas de alagamentos na região durante as chuvas intensas.

A decisão foi tomada após a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) concluir o projeto básico que prevê a construção de um importante sistema de drenagem nas ruas Lopes Trovão e Presidente Backer, além de intervenções em áreas ao redor do estádio. O principal objetivo dessas obras é resolver o histórico problema de alagamentos que afeta a região durante períodos de chuvas fortes, criando um grande reservatório subterrâneo para a retenção das águas pluviais.

Leia também:

Crédito do Trabalhador já tem mais de 10,4 milhões de simulações de empréstimos

Fim do verão com chuva à vista! Previsão aponta tempo nublado e temperaturas amenas para SG e Niterói



O piscinão será instalado no local onde atualmente está o estádio, com área de 130 metros por 120 metros, e terá capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água. Esse reservatório ocupará grande parte do espaço do campo de futebol, incluindo as arquibancadas próximas à Rua Presidente Backer, que serão demolidas para a construção da infraestrutura.

Contudo, o projeto vai além da drenagem. O terreno do estádio será transformado em um parque público para a população. Com a conclusão das obras, o local abrigará diversas opções de lazer, como quadras de futebol, vôlei, basquete e tênis, além de academias ao ar livre. Assim, a área, que atualmente está abandonada, será revitalizada e voltará a ser um ponto de convivência para os moradores da região.

O sistema de drenagem será composto por uma rede de aproximadamente seis quilômetros, que irá captar as águas da chuva nas ruas ao redor e direcioná-las para o piscinão. Esse sistema contará com três bombas de sucção responsáveis por transferir a água para o reservatório, que liberará o fluxo de maneira controlada, evitando alagamentos e enchentes nas áreas mais afetadas. As melhorias também beneficiarão bairros vizinhos, como Viçoso Jardim, Cubango, Santa Rosa e Pé Pequeno.

A elaboração do projeto levou seis meses e foi desenvolvida com cuidado, garantindo que as construções da área não sejam impactadas pelas obras. A previsão é que a licitação para a execução dos trabalhos seja lançada ainda no primeiro semestre de 2025.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância dessa iniciativa para a cidade, lembrando que, nos últimos anos, a prefeitura tem investido em sistemas de drenagem em diversas áreas de Niterói. Ele afirmou que o trabalho visa melhorar a infraestrutura urbana e acabar com os problemas de alagamento, que afetaram diversas regiões.

"Nos últimos anos, implantamos redes de drenagem, macrodrenagem e infraestrutura onde não existiam, em mais de 750 ruas, especialmente na Região Oceânica, onde as pessoas sofriam com lama e enchentes. Agora é hora de avançar e ampliar os sistemas de drenagem de nossa cidade, como estamos fazendo em Charitas, Engenhoca e Barreto. Aposentamos a patrol (maquinário de combate aos alagamentos) na Região Oceânica e agora vamos virar essa página das enchentes na avenida Roberto Silveira e no Largo do Marrão", disse o prefeito Rodrigo Neves.