Niterói inicia estudo para combater enchentes em Icaraí

Avaliada em 1,43 milhões de reais, elaboração de projeto vai até fevereiro de 2025 - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

A Prefeitura de Niterói decretou, nesta terça (03), o início dos estudos hidrológicos para combater pontos de enchente nos arredores do Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, na Zona Sul da cidade. A previsão é de que o projeto básico de drenagem seja desenvolvido ao longo dos próximos seis meses; as obras na região devem acontecer apenas no próximo ano.

A elaboração do projeto é avaliada em 1,43 milhões de reais, valor 21% menor do que estimado inicialmente. Autorizado pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), o estudo vai identificar os pontos sensíveis na Avenida Roberto Silveira, na Presidente Backer e na Lopes Trovão.

O investimento será de R$ 1.439.002,44. Após essa etapa, a Prefeitura deve licitar o projeto executivo para realizar as intervenções de drenagem na região, que costuma alagar ocasionalmente em dias chuvosos e complica o trânsito entre os bairros em Icaraí e Santa Rosa. A discussão de projetos para eliminar pontos de enchente já acontece desde 2008, quando a Câmara Municipal aprovou o primeiro pedido de empréstimo para uma potencial obra na região, que não aconteceu.