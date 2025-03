Jovem baleado em Curicica diz à mãe que está com medo de voltar para casa

O jovem Mateus Elias da Silva Bahia, de 16 anos, segue em situação delicada depois de ter sido baleado na noite da última sexta-feira (21), enquanto ia à festa de uma familiar. A vítima passou por uma cirurgia de emergência e, apesar de estar estável, ainda apresenta sangramentos constantes. Segundo sua mãe, Tatiana Alves, de 40 anos, além da dor física, o adolescente sente medo de voltar para casa.

O crime aconteceu no Conjunto Habitacional Jambalaia, em Curicica, onde Mateus mora. Segundo a Polícia Militar, dois homens armados saíram de um veículo e dispararam diversas vezes, atingindo o jovem. Além de ser atingido, Mateus também teve sua bicicleta elétrica — utilizava para trabalhar como entregador — roubada.

A mãe do adolescente lamenta a situação e relata o sofrimento do filho: "Meu filho trabalha com entregas e hoje está em cima de uma cama, aberto de fora a fora com uma sonda pra poder fazer as necessidades dele, pois está vegetando em cima de uma cama, com medo de voltar para casa. Ele é um menino que sempre foi alegre, que adorava jogar bola".

A região onde aconteceu o ataque tem sido alvo de disputas pelo controle de grupos milicianos, que impõem terror aos moradores.

Amigos e colegas de trabalho de Mateus organizaram uma manifestação em frente ao condomínio, marcada para segunda-feira (23), às 12h.

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), e a Polícia Civil segue com diligências para identificar os responsáveis pelo crime.