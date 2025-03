Niterói recebe selo 'Cidade Árvore do Mundo' pelo quarto ano seguido

Niterói foi premiada, pelo quarto ano consecutivo, com o selo “Cidade Árvore do Mundo”, concedido pela Arbor Day Foundation, uma das mais renomadas entidades internacionais dedicadas à arborização urbana. O selo reconhece os esforços da Prefeitura na gestão e no cuidado com suas florestas urbanas, que têm contribuído para a preservação do meio ambiente e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

A cidade teve cerca de 150 mil mudas plantadas nos últimos anos, tanto no meio urbano como em áreas verdes. Niterói conta com mais de 60 mil árvores catalogadas no Sistema de Gestão da Geoinformação (SiGeo).

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), com o Arboribus (projeto de monitoramento da flora urbana) contempla vias públicas e praças. Cada árvore é rigorosamente avaliada de acordo com suas características e interações com o meio urbano.

O levantamento do SiGeo entrou como banco de dados das atividades realizadas pela Seconser. Desta forma, os serviços executados pelo setor são registrados diariamente. Com essa informação, cada árvore já catalogada é atualizada de acordo com o manejo recebido. São ipês rosas, ipês amarelos, pau-brasil, além de jacarandás, mimosos e pau mulato.

Quem circula pelos bairros da Zona Sul de Niterói, desfrutando da sombra das árvores, plantadas recentemente ou há mais de 40 anos, muitas vezes não percebe o trabalho criterioso realizado pela Prefeitura para cuidar das espécies. A Seconser atua diariamente com equipes especializadas que monitoram o estado das árvores e avaliam a necessidade de podas ou tratamentos botânicos, sempre com foco na saúde da vegetação e na segurança da população.

São analisadas todas as características necessárias para se ter o panorama completo da situação da árvore e do local onde se encontra. Com o Arborius, são identificados os indivíduos arbóreos, tanto quanto ao nome popular quanto ao táxon (nome científico) e a sua origem.

O projeto contempla também informações quanto às dimensões visíveis da árvore, como Copa, Altura, C.A.P. (Circunferência na Altura do Peito) e seu estado fitossanitário (avaliação geral da árvore, sendo classificados como Bom, Regular, Ruim e Morto.).

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, destaca a importância do programa para a arborização da cidade.

"Os dados levantados permitem enxergar um parâmetro geral da arborização da cidade, tanto em nível de diversidade quanto a interação da população com a guilda arbórea. As informações são usadas para a criação do protocolo de segurança, onde estão as árvores que necessitam maior atenção”, explica Dayse Monassa.

A secretária acrescenta que algumas informações técnicas são usadas no protocolo de segurança onde se avalia o estado fito da árvore, ação mecânica, caducidade e outros sinais de fragilidade. Essas árvores são monitoradas após intervenções ou listadas para supressão e substituição por outra espécie adequada ao logradouro público.

Segundo Dayse Monassa, os dados são processados e convertidos ao formato do banco de dados específico da Prefeitura.

"Nosso objetivo é manter um equilíbrio entre o verde e o espaço urbano, proporcionando conforto térmico, qualidade do ar e segurança para todos”, afirmou Dayse.

Em março de 2024, Niterói já havia sido premiada, pelo terceiro ano consecutivo, com o selo de “Cidade Árvore do Mundo”, concedido pelo programa Tree Cities of the World, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Arbor Day Foundation.

A cidade também se tornou a segunda do Brasil a receber o selo "Cidade Amiga das Árvores" da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau).

Com esse reconhecimento internacional e as ações contínuas de conservação, Niterói se destaca cada vez mais como um exemplo de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. O município segue comprometido com o bem-estar da sua população e com a criação de um ambiente urbano mais saudável e equilibrado.