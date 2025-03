Cantor Rafa Diniz morre após se afogar no Rio São Francisco, aos 22 anos

Morreu ontem (21) o cantor Rafa Diniz, de 22 anos, após um afogamento no Rio São Francisco. Ele teria pulado no rio para nadar na região da Ilha do Fogo, entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

Jhaimerson Juvenl, nome artístico Rafa Diniz, havia programado uma produção de conteúdo audiovisual na região para este domingo (23). Nas redes sociais, sua última publicação falava sobre o evento “Resenha na Ilha”. Ele se dedicava há três anos à carreira musical e despontava como referência no ritmo arrocha.

O empresário e amigo do cantor, Matheus Mattos, lamentou o acontecido nas redes sociais e se referiu a um cuidado com as duas filhas que o cantor deixou.

O velório acontece neste sábado (22) na casa do artista no bairro Ouro Preto, em Petrolina. Já o sepultamento será no domingo (23), no Cemitério Campo das Flores.