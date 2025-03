Saúde de Niterói abre processos seletivos simplificados para contratação de 93 médicos

A Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Municipal de Saúde, por meio da Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, lançaram esta semana três editais para a contratação de 93 médicos, que atuarão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Central de Regulação (CREG) e no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ).

Os editais de chamamento público podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (https://saude.niteroi.rj.gov.br/processo-seletivo-publico/). Serão 14 vagas para a Central de Regulação, com salários entre R$ 12 mil e R$ 15 mil (com inscrições entre 01 e 04 de abril), 43 vagas para o SAMU, com salários de R$ 12 mil (inscrições de 27 de março a 02 de abril), e 36 vagas para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, com salários entre R$ 10 mil e R$ 12 mil (inscrições de 27 de março a 02 de abril).

“O processo seletivo simplificado é um mecanismo de gestão que agiliza a contratação de profissionais para a nossa rede de saúde. Precisamos dar resposta imediata às necessidades que identificamos assim que assumimos o governo e seguimos trabalhando para melhorar ainda mais a assistência aos pacientes com mais médicos, que em breve vão reforçar o atendimento na cidade”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também!

União de Maricá renova com casal de mestre-sala e porta-bandeira



No Dia Internacional da Síndrome de Down, campanha busca promover a inclusão através das meias coloridas

As contratações serão feitas por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), com a seleção feita por análise de títulos e exames admissionais. As demais informações e cronogramas constam nos três respectivos editais.

Médicos residentes – A Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde) recebeu quatro novos médicos residentes no Programa Médico de Família (PMF). Os profissionais aprovados no processo seletivo da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca iniciam suas atividades nas unidades de Maceió e Vila Ipiranga, ampliando a capacidade de assistência à população e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS).