No Dia Internacional da Síndrome de Down, campanha busca promover a inclusão através das meias coloridas

Comemorado nesta sexta-feira (21), o Dia Internacional da Síndrome de Down é marcado pela realização da campanha Lots of Socks (muitas meias, em inglês), que visa conscientizar sobre a importância da diversidade e inclusão.



A ação, que mobiliza principalmente as crianças, incentiva o uso de meias coloridas, estampadas com desenhos e personagens, tanto curtas quanto longas. A proposta é engajar os jovens no respeito à diversidade, destacando que, assim como as meias, todos são diferentes, mas igualmente parte de uma sociedade.

“Esta data é muito importante para conscientizarmos os nossos filhos sobre a importância de incluir todos no meio das crianças e no seu ambiente social. As meias coloridas simbolizam que todos somos diferentes, mas igualmente parte de uma sociedade”, explicou a pedagoga e mãe Cristiane da Silveira, de 47 anos.

Cristiane compartilha o significado das meias coloridas: um símbolo de respeito e aceitação das diferenças | Foto: Layla Mussi

Os pais encaram a campanha com um olhar de orgulho e felicidade pelos filhos estarem aderindo e participando com entusiasmo da ação.

“A minha filha participou dessa campanha, e já trabalho com ela a inclusão e a diversidade em casa. E na sala dela também tem um aluno que ela está sempre ajudando, anda com ele e ele adora ela. A minha filha adorou a campanha”, disse a psicóloga e mãe Débora de Oliveira, 33 anos.

A troca simbólica das meias reforça a mensagem de que a inclusão deve ser praticada no dia a dia | Foto: Layla Mussi

Cristiane também compartilhou a experiência de sua filha, Sarah de 11 anos. "Muito legal porque a minha filha já acordou me perguntando sobre as meias coloridas para colocar e ir para a escola para mostrar aos colegas que ela se importa com a inclusão dentro da escola dela e que, para ela, todos são iguais".

Cristiane e sua filha Sarah mostrando orgulho e apoio à inclusão no Dia Internacional da Síndrome de Down com as meias coloridas | Foto: Layla Mussi

A troca simbólica das meias reforça a mensagem de que a inclusão deve ser praticada no dia a dia, para que todos se sintam parte de um mesmo todo.



Sob supervisão de Marcela Freitas