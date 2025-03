União de Maricá renova com casal de mestre-sala e porta-bandeira

Fabrício Pires e Giovanna Justo voltarão a desfilar como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da União de Maricá. A agremiação maricaense anunciou, nesta sexta (21), a renovação do contrato com o casal, que vai para seu terceiro Carnaval consecutivo com a escola de samba em 2026.



A dupla celebrou o acordo. "Agradecemos imensamente à diretoria da União de Maricá por confiar em nosso trabalho. É uma honra defender esse pavilhão e levar essa energia para a Avenida. O compromisso segue sendo o mesmo: entrega, emoção e a busca pela nota máxima", disse Giovanna Justo.

Nota máxima no desfile deste ano, o casal iniciou a parceria em 2019. Eles desfilaram pela São Clemente, pela antiga Sossego e pela Acadêmicos de Niterói antes de acertar com a escola de Maricá. Antes da união, ambos já tinham trajetórias extensas pelo Carnaval carioca. Giovanna acumula quatro títulos no Grupo Especial - à época, em parceria com Marquinhos.