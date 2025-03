Secretaria de Saúde investiga caso suspeito de sarampo em Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou, nesta sexta-feira (22), que está investigando um caso suspeito de sarampo na cidade. O paciente foi atendido na Policlínica Carlos Antônio da Silva, localizada no bairro São Lourenço, e foi acompanhado por uma equipe da unidade por meio de visita domiciliar.

O caso ocorreu dias após o Ministério da Saúde confirmar, em 15 de março, dois registros positivos da doença no município de São João de Meriti, também no estado do Rio de Janeiro. As confirmações foram feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) em conjunto com a Fiocruz, envolvendo duas crianças da mesma família, que já estão em bom estado de saúde.

Mesmo com os casos pontuais, o Ministério da Saúde reforçou que o Brasil mantém o status de país livre da circulação do vírus do sarampo, conquistado em novembro de 2024 pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS). De acordo com critérios internacionais, situações isoladas não impactam a recertificação. Casos esporádicos têm sido registrados em diversos países que já eliminaram a circulação contínua do vírus.

A principal forma de prevenção contra o sarampo continua sendo a vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2024, o Brasil registrou avanços significativos na cobertura vacinal com a Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

O esquema vacinal prevê duas doses para pessoas de 12 meses a 29 anos e uma dose para adultos entre 30 e 59 anos. Para crianças, a imunização é aplicada aos 12 e 15 meses de idade.

Confirmações anteriores no estado

Antes dos casos em São João de Meriti, o Ministério da Saúde já havia confirmado, em fevereiro deste ano, um caso isolado de sarampo em Itaboraí (RJ). A ocorrência envolveu uma criança de seis anos, do sexo masculino, atendida em outubro de 2024 no Hospital Municipal de Itaboraí. Segundo técnicos da vigilância estadual, não há relação entre os casos registrados em Itaboraí e São João de Meriti.