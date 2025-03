Foragido e suposta “vovó do pó” são presos em Piratininga

Dois acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Caniçal, em Piratininga, foram presos na manhã desta sexta-feira (21) em Niterói. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM trocou tiros com suspeitos durante uma ação na comunidade, que terminou com uma carga de drogas apreendida.

De acordo com a Polícia, duas pessoas foram presas após o tiroteio. Um deles é foragido da Justiça com histórico de roubo e tráfico. Relatos iniciais de agentes indicam, também, uma mulher conhecida como “vovó do pó” na região também foi presa na ação; ela faria o transporte de drogas do Rio para a comunidade. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela corporação.

Além das prisões, os agentes também apreenderam duas pistolas 9mm com munições, 380 sacolas de cocaína, 200 trouxinhas de maconha e 70 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu).



