Vasco pretende investir em melhorias para a iluminação de São Januário

O Vasco está perto de resolver uma reclamação antiga de jogadores e da própria diretoria. A iluminação de São Januário receberá uma atenção especial e deve ser modificada em breve. O clube vai investir em melhorias na área.

A iluminação é um ponto que vem incomodando o atual elenco e também a gestão do presidente Pedrinho há algum tempo. A última grande reforma no sistema de iluminação aconteceu em 2019, sob administração de Alexandre Campello.

Naquela ocasião, o Vasco havia instalado iluminação 100% LED (160 projetores), o que melhorou a qualidade e reduziu os custos. O clube atendeu uma exigência de certificação de estádio feita pela CBF para aquele ano: o sistema deveria ter, no mínimo, 800 lux (unidade de iluminamento).

Leia também:

▶ Homem é preso por raptar a filha de 8 anos em Santa Catarina e trazer para o Rio

▶ Polícia Militar realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Maricá

A crítica atual é que a iluminação não é uniforme. Em certos trechos do campo ela varia. Alguns pontos do gramado são menos iluminados que os outros. Isso incomoda jogadores do elenco vascaíno e a própria direção.

À pessoas próximas, Pedrinho já demonstrou insatisfação com a iluminação do gramado de São Januário. Por isso, a direção do Vasco está em conversas com uma empresa especializada no assunto, que trata de outros estádios no Brasil, para fazer as mudanças necessárias.