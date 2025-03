1º Seminário de Literatura Gonçalense (Selig) movimenta a FFP-UERJ

Evento aconteceu no auditório do Bloco C - Foto: Divulgação

A Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ) foi palco, nessa quinta-feira (20) do 1º Seminário de Literatura Gonçalense (Selig), promovido pela Frente Literária Gonçalense (Flig). O evento reuniu escritores, editores, jornalistas e estudiosos para debater o panorama literário e as novas direções do mercado editorial na cidade, além de propostas e políticas públicas para esses setores.

Com uma programação extensa, das 11h às 17h, o Selig contou com quatro mesas de debate, todas com grande participação do público, que lotou os espaços destinados às discussões.

A mesa de abertura contou com a presença de importantes nomes da política e da cultura local, como o deputado federal Dimas Gadelha, o deputado estadual Professor Josemar, a professora e militante da Educação, a doutoranda Graciane Volotão; o professor e historiador Rui Aniceto, o vereador Juliano Freitas, o professor de Teoria Literária e diretor da FFP Maximiliano Torres e o jornalista e editor Helcio Albano. A mediação ficou a cargo da professora, escritora, doutoranda Yonara Costa. O debate trouxe reflexões relevantes sobre políticas públicas para a cultura e literatura, incluindo propostas como a criação de uma Biblioteca Parque em São Gonçalo e a utilização da Fazenda Colubandê como espaço cultural.

Rui Aniceto, Juliano Freitas, Prof. Josemar, Yonara Costa, Maximiliano Torres, Dimas gadelha e Graciane Volotão | Foto: Divulgação

Na mesa sobre literatura de autoria feminina, mediada pela professora e escritora Suzane Veiga, participaram a editora Letícia Leal, da editora Xará (Maricá), a jornalista e escritora Renatta Toledo e a escritora e roteirista Elis Barroso. O debate ressaltou os desafios e avanços das mulheres na literatura gonçalense e nacional.

Letícia Leal, Suzane Veiga, Elis Barroso e Renatta Toledo | Foto: Divulgação

O mercado editorial também foi tema de discussão, com a participação de Helcio Albano, editor na Apologia Brasil; do escritor, editor e roteirista AJ Tolissano, do professor e escritor Erick Bernardes e da jornalista e editora Cyntia Fonseca, da editora Mapa das Letras. A conversa girou em torno das mudanças e tendências do mercado, bem como das oportunidades para novos autores.

AJ Tolissano, Erick Bernardes, Helcio Albano e Cyntia Fonseca | Foto: Divulgação

A literatura de cordel, gênero em crescimento no cenário nacional, também teve seu espaço no Selig. A mesa foi mediada pelo cordelista Zé Salvador e contou com a presença de Ezequiel Alcântara, Josileine Gonçalves, Maria Julião e William Mendonça, que compartilharam suas experiências e produções no gênero.

William Mendonça, Ezequiel Alcântara, Zé Salvador, Josileine Gonçalves e Maria Julião | Foto: Divulgação

O evento foi encerrado com um sarau literário e sorteio de livros, organizado pela escritora Cris Souza, com a participação não apenas dos autores e organizadores, mas também de estudantes e ex-estudantes da FFP. Todos os participantes receberão certificados de participação.

Com debates ricos e uma plateia engajada, o 1º Selig se consolidou como um marco para a literatura contemporânea gonçalense, reforçando a importância da cultura local e a necessidade de investimentos no setor.