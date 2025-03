Clínica do Mutondo promove ação especial neste sábado

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo - Foto: Divulgação

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo - Foto: Divulgação

A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo vai realizar uma ação de conscientização em saúde, principalmente para a população hipertensa e diabética cadastrada na unidade. Marcado para o próximo sábado, (22), o evento será realizado das 8h às 13h. O objetivo é alertar os usuários para a importância dos cuidados necessários para a manutenção da saúde com o acompanhamento médico e hábitos saudáveis.

“A prevenção é primordial para uma boa saúde. Mas quando a doença já existe, o acompanhamento médico, alimentação equilibrada, prática de exercícios e a manutenção dos remédios é essencial para ter uma melhor qualidade de vida. Faremos mais essa ação para alertar a população sobre esses cuidados tão importantes para a manutenção da vida”, explicou o secretário municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Gabriel Mello.

O objetivo é alertar os usuários para a importância dos cuidados necessários para a manutenção da saúde com o acompanhamento médico e hábitos saudáveis | Foto: Divulgação

Leia também:

São Gonçalo terá nova interdição de trânsito no bairro Camarão

Professora de Niterói publica livro com reflexões sobre vida e existência

Os pacientes da unidade poderão aferir pressão e glicose e terão aulas de alongamento e relaxamento, palestra sobre alimentação balanceada e atendimento com nutricionista, sessões de quiropraxia e auriculoterapia, testes rápidos das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), atualização da Caderneta de Vacinação, consulta odontológica, atualização do Bolsa Família e troca de curativos.

A ação é da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo através da Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, por meio da Área Técnica de Hipertensão e Diabetes. “Sempre buscamos alternativas para melhor atender a população. A clínica já funciona todos os sábados e vamos fazer essa atividade para chamar atenção da população para a importância da manutenção da saúde com hábitos mais saudáveis”, finalizou Gabriel Mello.

As dicas serão para promover o bem-estar físico e mental dos pacientes e prevenir complicações. Os pacientes vão aprender, ainda, sobre os agravos da diabetes e hipertensão, caso os cuidados necessários não sejam observados. Para participar das atividades, os usuários cadastrados na unidade devem levar cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência. Todas as atividades são gratuitas e os atendimentos serão por ordem de chegada.