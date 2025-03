Professora de Niterói publica livro com reflexões sobre vida e existência

Sessão de autógrafos acontece no dia 25 de março, a partir das 18h30 - Foto: Divulgação

Sessão de autógrafos acontece no dia 25 de março, a partir das 18h30 - Foto: Divulgação

Coordenadora dos cursos de Gestão da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), a professora Valmira Cristofori publica, na próxima terça-feira (25), seu primeiro livro. A obra “A Busca e o Encontro”, que reúne reflexões da autora sobre a vida e a existência, será lançada em um coquetel com sessão de autógrafos no Campus Niterói da universidade.

Apesar do trabalho com gestão e administração, a professora conta que sempre gostou de escrever reflexões e ensaios sobre a vida para si mesma. Para seu primeiro livro, ela escolheu justamente os textos mais reflexivos para montar uma coletânea que mescla crônicas e ensaios.

“A ideia de escrever o livro surgiu de inúmeras anotações que estavam guardadas ao longo da minha vida. Fui escrevendo coisas, anotando e guardando. Um belo dia, resolvi abrir essa gaveta esquecida e tirar de lá todas essas anotações. Pensei: ‘por que não transformar todas essas palavras escritas de uma forma não organizada em algo organizado?’”, conta a professora.

Para ela, o lançamento na Universo é uma parte importante desse processo de apresentar suas reflexões para o mundo. “É emocionante poder dividir e compartilhar com amigos, familiares e colegas de trabalho aquilo que você idealizou; aquilo que você sonhou e que agora se torna realidade. E, para mim, fazer esse lançamento na Universidade Salgado de Oliveira, local onde eu atuo há tantos anos como professora, é um prazer e uma honra imensa”, destaca.

O lançamento de “A Busca e o Encontro” acontece na terça (25), às 18h30, no auditório do Bloco A da Universo. O campus fica na Rua Marechal Deodoro, 217, no Centro de Niterói.