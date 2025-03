Moradores da Rua Maria Rita enfrentam cobrança indevida de esgoto em bairro sem rede coletora

Mesmo sem um sistema regularizado e com esgoto escorrendo à porta de suas casas, os moradores foram surpreendidos com uma cobrança - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Há muitos anos, moradores da Rua Maria Rita, no bairro Porto Novo, convivem com um problema crônico: a falta de uma rede coletora de esgoto. O local, inclusive, já foi tema de inúmeras matérias de O São Gonçalo. Em todas as publicações, o desejo dos moradores era o mesmo: que o sistema de esgoto fosse instalado e funcionasse adequadamente. Porém, ao invés de verem suas expectativas atendidas, os moradores foram surpreendidos com cobranças.

Sim, você leu corretamente: cobranças. Mesmo sem um sistema regularizado e com esgoto escorrendo à porta de suas casas, os moradores foram surpreendidos com uma cobrança de taxa de esgoto, que dobrou o valor das contas de água. Esse tipo de cobrança também já foi alvo de reclamações em outros pontos da cidade, como no bairro Camarão, onde os moradores foram surpreendidos duas vezes pela cobrança de esgoto, sendo que o serviço foi feito por eles mesmos.

O morador Wander Freitas, de 50 anos, ficou chocado ao receber sua conta de água, que totalizou R$ 1.215, sendo R$ 481,90 apenas pela taxa de esgoto, além de R$ 239 de extras, cuja natureza ele não sabe explicar.







Esgoto a céu aberto na Rua Maria Rita, no Porto Novo Reprodução - Arquivo Pessoal

"A Rua Maria Rita tem esgoto a céu aberto há anos. Metade da rua tem galerias, e a outra metade não. Mesmo assim, a empresa cobra essa taxa absurda de esgoto. O esgoto de todo mundo vai para o valão ao lado dos prédios", relatou o morador.

O esgoto a céu aberto tem afetado diretamente a rotina e o bem-estar dos comerciantes e moradores da localidade. "Além de atrapalhar com a água vazando pela rua, há o risco de doenças, o mau cheiro e a grande quantidade de mosquitos na região", explicou o morador. Outro questionamento dos moradores é sobre o valor da conta de água, pois a concessionária não cobra o que realmente foi consumido, registrado pelo hidrômetro, mas sim o valor total da taxa.

"No meu caso, gastei 13 mil litros de água, mas eles cobram por 35 mil litros", contou Wander.



Na conta é possível ver os valores cobrados | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Através de nota, a concessionária Águas do Rio informou que “A Águas do Rio informa que enviou uma equipe ao local para verificar a ocorrência. A concessionária esclarece que o cliente mencionado dispõe de rede coletora de esgoto e que as tarifas assim como os critérios de cobrança pelos serviços de saneamento são definidos pela Agenersa. A empresa informa ainda que os investimentos no município de São Gonçalo seguem o Plano Diretor de Água e Esgoto que prevê a universalização dos serviços até 2033 e ressalta que segue à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp”