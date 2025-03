Grupo 'Roda Clandestina' celebra um ano de vida com show gratuito em Niterói no domingo (23)

Neste domingo, 23, a partir das 14h, a Roda Clandestina celebra um ano de vida do grupo, no Estúdio Onze Botequim, na Praça da Cantareira, em Niterói. O grupo, formado por sete mulheres da cidade, homenageia grandes vozes femininas do samba e da MPB. O evento também conta com participações de Nilze Benedicto, Tia Neuza e Mari Araújo do Grupo Só Damas, além da Oficina das Minas, do Projeto Viva Batuque, do Samba Sorriso e do Sambreja. A entrada é gratuita.

O grupo é formado por Carolina Vergara Muzi (percussão e voz), Cintia Krauser (pandeiro e voz), Fernanda de Paula (pandeiro e voz), Flávia Freitas (cavaquinho e violão), Paula Guimarães (violão), Danielle Silva (violão, pandeiro e voz) e Thainã Vianna (tantan). A roda já se apresentou em diversos redutos do samba, como no Clube Renascença, no Teatro Popular Oscar Niemeyer e na Praça da Cantareira, tradicional reduto boêmio de Niterói e berço das bambas.

Em comemoração ao primeiro ano do grupo, a Roda Clandestina prepara uma apresentação animada e cheia de clássicos do samba. Estarão no repertório, “Alguém me avisou”, “Conselho”, “Inigualável Paixão”, e outras canções de grandes nomes da música brasileira.

“Comemorar um ano do grupo com uma festa na nossa cidade é um grande marco para a nossa roda! Somos sete mulheres, que se juntaram por amor ao samba, e, hoje, levamos diversão, cultura e representatividade por onde passamos. Faremos uma apresentação especial, com um repertório cheio de sucessos de grandes mulheres do nosso Brasil e participações muito amorosas.”, disse Carol Vergara, uma das idealizadoras da Roda Clandestina.

SOBRE A RODA CLANDESTINA

A história da Roda Clandestina começou em uma oficina social de instrumentos voltada para mulheres, em 2023, em Niterói. Foi ali que as integrantes se conheceram e descobriram que, apesar das diferentes origens e idades, compartilhavam uma mesma paixão: a música. A Roda Clandestina se fortalece como um símbolo de memória, identidade e representatividade no samba feminino, conquistando espaço em um cenário historicamente masculino. Em março, o grupo completa um ano de trajetória e comemora as vitórias conquistadas com a mesma filosofia que as move desde o início: "pisando nesse chão devagarinho, com humildade e ousadia"

A Roda Clandestina nasce de um sonho e carrega como premissa o respeito aos que vieram antes e aos que aqui estão. Sabem que o território musical ainda é disputado, mas seguem firmes, entregando qualidade, alegria e festa, porque na festa também há resistência. Volta e meia, a energia das apresentações ganha um brilho a mais com a presença de Nilze Benedicto , que, aos 58 anos, empresta sua voz e suas composições ao grupo e ao público, em verdadeira aula de samba e simpatia.

SERVIÇO:

Roda Clandestina celebra um ano de vida com show gratuito em Niterói

Domingo, 23 de março de 2025 – 14h às 22h

Local: Estudio Onze Botequim - Praça Leoni Ramos, 09 - Praça da Cantareira, em Niterói.

Gratuito