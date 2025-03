Vídeo mostra motociclista sendo atingido por carro na contramão em SG; família pede Justiça

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um carro na contramão atingiu o motociclista Lucas Ferreira de Matos, de 26 anos, que morreu após uma colisão no bairro Antonina, em São Gonçalo, na madrugada da última quarta (12). No registro, é possível ver o momento em que um Uno - conduzido, segundo a Polícia, por um agente da Guarda Municipal de folga - cruza a Rua Dr. Nilo Peçanha e atinge a motocicleta do jovem, que voltava do trabalho. Confira:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Na manhã desta quinta (20), familiares e amigos de Lucas se reuniram no local do acidente para uma manifestação pedindo por Justiça e celeridade nas investigações do caso. De acordo com testemunhas, o motorista que atingiu Lucas aprestava sinais de embriaguez, mas não passou pelo exame de alcoolemia. Após a batida, o condutor acionou colegas da Guarda, que enviaram pelo menos cinco viaturas ao local.

Leia também:

➢ Após ter moto derrubada, jovem persegue carro e acaba detido por PM em São Gonçalo

➢ Polícia Civil prende homem que planejou homicídio para incriminar o genro

"Nós conseguimos vídeos que provam que o Lucas não estava avançando o sinal no momento da batida, como foi dito na delegacia. Nós fomos lá na delegacia e questionamos porque não foi feito o exame [de alcoolemia] no guarda, para comprovar que ele estava embriagado. Falaram que os bombeiros disseram que ele estava bem", explicou a esposa de Lucas, a instrumentadora Elynalma Simões, de 24 anos.

De acordo com colegas do jovem que foram ao local, o condutor teria sido visto retirando latas de bebida alcóolica de dentro do carro pouco antes de o socorro chegar. "Quando nós chegamos, o motorista realmente apresentava sinais de embriaguez. Ele estava encostado na parede, totalmente alterado", conta Michelly Ribeiro, de 35 anos, colega de trabalho de Lucas.

Familiares e amigos do jovem realizaram manifestação no local do acidente nesta quinta (20) | Foto: Reprodução

Lucas foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde ficou internado até a quinta (13), quando morreu. No prontuário médico do jovem, consta a informação de que ele estaria embriagado, mas a família e testemunhas negam. "Disseram para mim e para a esposa dele que o Lucas estava bêbado. Mas eu falei ‘não’. Ele não estava bêbado. Ele tinha acabado de sair do trabalho, ficou o dia todo trabalhando com a gente. Naquele dia, ele dobrou. O hospital disse que não fazia exame de sangue e que essa informação já veio da chegada dele", contou Michelly.

"Era um garoto trabalhador, só trabalhava e voltava para casa. Não fazia mal a ninguém. Nós queremos Justiça pela vida dele. Até quando vai ficar impune? A gente só quer honrar o nome do Lucas", completa a esposa. O caso foi registrado pela 72ªDP (Mutuá), que investiga o episódio. Procurado, o Corpo de Bombeiros não retornou até a publicação da matéria.

A Guarda Municipal de São Gonçalo confirmou ter sido acionada e disse que o agente envolvido estava de folga na ocasião. “Cabe à Polícia Civil a investigação sobre o caso”, afirmou o órgão, em nota. Já a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) disse que as informações do prontuário dos pacientes são sigilosas.