Polícia Civil prende homem que planejou homicídio para incriminar o genro

Policiais civis da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) prenderam um homem, nesta quarta-feira (19/03), apontado como o autor do homicídio de uma jovem, de 23 anos. O criminoso, que também ocultou o corpo da vítima, foi preso em Piabetá, no município de Magé, após trabalhos de investigação da especializada.

De acordo com as investigações, o autor do homicídio, que é ex-policial militar, arquitetou um plano para incriminar o genro. A vítima, Camille Vitória Pereira Rodrigues, foi induzida a achar que estava sendo levada para um trabalho, quando, na verdade, foi conduzida ao local onde foi assassinada. Ela foi chamada para tirar fotos para comprovar a traição de uma mulher casada.

O crime aconteceu em julho de 2024 e, em um primeiro momento, Camille era considerada desaparecida. Após intenso trabalho de investigação e diligências, contudo, o corpo da mulher foi encontrado em uma área de mata, na Rodovia Rio-Magé, dias após o homicídio.

Como parte do plano do autor, junto ao corpo da vítima, havia fotos e pistas falsas que indicariam o genro como sendo o autor do crime.

As investigações, no entanto, apontaram o verdadeiro autor do crime. Além disso, ficou constatado que o homem já havia forjado outros crimes para culpar o genro. O assassino foi preso nesta semana, após o mandado de prisão ser expedido pela Justiça. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no planejamento e execução da ação criminosa.