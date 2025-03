Voluntários se mobilizam para grande ação de limpeza na Baía de Guanabara

Um dos maiores cartões-postais do Brasil, a Baía de Guanabara, será cenário, no Dia Mundial da Água (22 de março), de uma grande mobilização em prol do meio ambiente. Voluntários de diversos pontos do estado já estão se programando para a quarta edição do Clean Up Bay. A iniciativa é organizada pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA), uma rede de atuação territorial que reúne projetos que contam com a parceria da Petrobras — Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ — por meio do Programa Petrobras Socioambiental (PPSA), e a própria empresa.

A ação, que reforça o compromisso coletivo com a saúde da Baía, ocorrerá na Praia do Flamengo (Aterro), São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto). A atividade será dividida em duas etapas: coleta, onde os voluntários irão recolher o lixo das áreas designadas, e triagem, momento em que o material será classificado, registrado e pesado. Os dados levantados serão fundamentais para mapear os tipos de resíduos que chegam à costa, ajudando a orientar a implementação de ações concretas pelo poder público.

Inspirada no Clean Up Day — Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias — esta iniciativa visa ampliar os resultados por meio do trabalho em rede, com foco nas regiões que carecem de ações efetivas de coleta de resíduos. Com diversas ações coordenadas e integradas, os projetos da REDAGUA demonstram que a Baía de Guanabara continua viva e resiliente, mostrando o potencial de recuperação e conservação dessa importante região costeira.

Durante a ação, o público contará com um circuito interativo, que transformará a sensibilização ambiental em uma experiência envolvente para todas as idades. Games e desafios testarão conhecimentos sobre sustentabilidade, enquanto uma exposição de materiais didáticos, do acervo de esqueletos de corais e de óculos de realidade virtual, vão levar o público a um mergulho na educação e cultura oceânica.

Impacto e relevância

Desde sua primeira edição em 2022, o Clean Up Bay tem evidenciado a força da mobilização coletiva na proteção dos ecossistemas costeiros. Com a participação de 916 voluntários, a iniciativa já impediu que quase três toneladas de resíduos chegassem ao mar. A maior parte do material recolhido é composta por plásticos, que representam uma grave ameaça à biodiversidade, à saúde humana e à economia local.

Essa ação de limpeza pontual se integra às campanhas regulares de limpeza realizadas durante o período de defeso do caranguejo-uçá, conhecidas como 'Operação LimpaOca', que proporcionam ainda uma fonte de renda alternativa para catadores e catadoras de caranguejo das regiões de atuação.

A ONG Guardiões do Mar, uma das responsáveis pela organização do Clean Up Bay por meio do Projeto UÇÁ, já retirou 100 toneladas de lixo de ecossistemas costeiros.

Formação de voluntários

Para garantir a efetividade da ação, que ocorrerá simultaneamente em municípios no entorno da Baía de Guanabara, será oferecida, gratuitamente, a formação de ‘Lideranças em Limpeza de Praias e Outros Ambientes´, com inscrições no link: https://bit.ly/CleanUpBay. A capacitação orientará os voluntários sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs), as áreas a serem trabalhadas, a dinâmica da atividade e todos os passos necessários para se prepararem para o Clean Up Bay ou mesmo organizarem suas próprias limpezas em suas comunidades.

A consultora executiva do Projeto UÇÁ na REDAGUA, Andie Märal, explica que a ação tem como alguns de seus propósitos inspirar mudanças e promover a união de diversos agentes que atuam em prol do meio ambiente.

“O descarte inadequado de resíduos é um dos maiores desafios que enfrentamos na bacia hidrográfica, e a colaboração entre voluntários, poder público e sociedade civil organizada é a chave para gerar mudança de comportamento. Embora essas ações possam parecer simbólicas, elas têm o poder de acender uma chama de mudança. Sabemos que não resolverão de uma vez o problema do lixo marinho, mas nossa missão é inspirar uma atuação mais unida e coordenada, transformando este evento em um marco para a conservação ambiental, ajudando no fortalecimento de redes locais que cuidam e protegem esse precioso ecossistema”, ressalta Andie.

Os “NÓS” da Rede

As ações da REDAGUA conectam os diferentes ambientes de atuação dos projetos que a integram. Na porção leste da Baía de Guanabara, o Projeto Guapiaçu desempenha um papel crucial no fortalecimento do ecossistema da bacia hidrográfica Guapi-Macacu. Por meio de atividades de restauração ecológica, educação ambiental, monitoramento da biodiversidade e apoio à reintrodução de fauna, o projeto promove a recuperação ambiental da região. No recôncavo da Baia de Guanabara, também em sua região leste, o Projeto UÇÁ se destaca na conservação dos manguezais, essenciais para o equilíbrio ecológico da área. Além disso, dissemina conhecimentos fundamentais sobre os ambientes costeiros e marinhos, promovendo a conservação desses habitats vitais.

Já o Projeto Meros do Brasil concentra seus esforços na conservação e recuperação dos meros (Epinephelus itajara), uma espécie ameaçada por capturas ilegais. Esses peixes têm sua fase inicial de vida nos manguezais da Baía e nas áreas de foz de seus rios, destacando a importância da integração entre conservação marinha e costeira.

Completando o time, o Projeto Coral Vivo traz à população o conhecimento sobre os diversos e frágeis ambientes coralíneos. Focando nas áreas insulares do entorno da Baía, o projeto contribui para a implementação do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Ambientes Coralíneos (PAN Corais), promovendo a proteção e a valorização desses ecossistemas únicos.

"A REDAGUA nasceu com o propósito de integrar ações em um território desafiador, promovendo sinergias por meio do compartilhamento de informações, metodologias e experiências, além de iniciativas conjuntas de educação ambiental e comunicação. Desde sua criação, em 2019, tem ampliado suas conexões e estratégias, mobilizando, ao longo dos anos, centenas de voluntários e fortalecendo parcerias com diversas instituições. Entre elas, destacam-se o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e os Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá", destaca Andie.

Neste Clean Up Bay, além das parcerias com o poder público, outros projetos parceiros da Petrobras, como Aruanã, Cavalos Marinhos, Costão Rochoso, Sigas Maricás e Orla Sem Lixo Transforma, também estarão presentes, ampliando a programação com atividades interativas e educativas.

A ação reforça o compromisso coletivo com a saúde da Baía | Foto: Divulgação

Serviço:

Clean Up Bay 2025 – Dia de Limpeza da Baía de Guanabara + Circuito de Educação Ambiental

Data: 22 de março de 2025

Horário: 8h às 12h

Locais: Praia do Flamengo (Aterro), São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto)