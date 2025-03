Projeto Vivências Musicais dá início a 6ª edição promovendo oficinas musicais a jovens e adultos com deficiências intelectuais

O Vivências Musicais, projeto da Graviola Produções incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, deu início à sua 6ª edição, oferecendo oficinas musicais gratuitas para jovens e adultos com deficiências intelectuais. A iniciativa, que promove inclusão social e desenvolvimento artístico, conta com uma abordagem inclusiva,que busca promover o desenvolvimento social e musical dos participantes, proporcionando experiências que estimulam a criatividade e a expressão artística.

Atuando em parceria com a APAE de Niterói e com patrocínio do Instituto Sicoob, o projeto atualmente atende a 40 alunos. Através de oficinas semanais, os participantes têm acesso a diversas modalidades musicais, como percussão e flauta, promovendo a inclusão e o acesso à educação artística em um ambiente acolhedor.

Ao final do projeto, os alunos participam de um Concerto Musical com a participação de artistas ilustres. O projeto já contou com nomes como Sandra de Sá, Hamilton de Holanda, Serjão Loroza, Pretinho da Serrinha e, na edição de 2024, o cantor Buchecha foi o convidado e fechou o projeto com chave de ouro.