FESG: São Gonçalo sedia o primeiro festival de teatro da cidade

O FESG, Primeiro Festival Nacional de Teatro de São Gonçalo, um evento cultural inovador e gratuito, acontecerá nos dias 21, 22, 23 deste mês, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Com incentivo da Lei Aldir Blanc, o festival promete ser um marco na história cultural da cidade, reunindo cenas teatrais de diversos Estados e promovendo um intercâmbio artístico entre diferentes regiões do Brasil.

O festival contará com uma programação plural e provocativa, trazendo produções teatrais que abordam temas relevantes e atuais, como homofobia, racismo, saúde mental, fobia social e mudanças climáticas. Entre as cenas em destaque, estão:

-“As Asas da Libélula” e “Antipinóquio”, que discutem homofobia e padrões de masculinidade;

-“Luz na Encruzilhada” e “Ninguém me Ensinou a Morrer”, que abordam o racismo com forte carga poética;

-“Debaixo do Tapete”, que levanta a discussão sobre o crescente número de suicídios entre jovens e a importância da saúde mental;

-“Corpos Secos”, escrita e protagonizada por Felipe Dormow, que reflete sobre os desafios e a poesia da experiência PCD (pessoa com deficiência);

-“Relatos de Professores”, uma comédia que, com bom humor, revela o dia a dia dos profissionais da educação;

-“Fluke Quer Ir à Praia”, que trata com delicadeza sobre fobia social e suas consequências;

-“Aonde o Rio Vai ou Quando o Rio Sobe”, que questiona os impactos das mudanças climáticas.

Além dessas produções, o FESG destaca cenas com forte identidade regional, como:

-“O Auto de Santa Isabel”, que celebra e critica com humor as vivências dos moradores de São Gonçalo, com referências locais;

-“Catiço”, performance do artista paraibano Thiago de Assis, que aborda a seca na Paraíba e os “campos de concentração” criados nesse período;

-“Tucumã & Buriti - As Brocadas do Tarumã-açu”, uma cena amazonense que explora mitos e lendas sobre as onças do Rio Tarumã-açu.

O festival também contará com um júri renomado, que irá avaliar as produções teatrais e celebrar tanto o teatro local quanto nacional, oferecendo ao público a oportunidade de assistir a cenas teatrais de grande relevância.

Serviço:

Datas: 21 e 22 de março - às 19h | 23 de março - às 18h30

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita