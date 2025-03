Ex-atacante André é contratado como novo comentarista da Globo

A Globo anunciou mais uma nova aquisição para seu quadro de comentaristas. O ex-jogador André Felipe, mais conhecido pelo apelido de André Balada, irá participar de um novo programa no Sportv, voltado para o público jovem.

Com passagens por Santos, Vasco e Atlético-MG, a ideia da emissora é aproveitar o carisma e descontração de ex-atleta, para falar de futebol de uma forma mais irreverente.

"Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse time. Vai ser tudo muito novo para mim. Espero poder levar um pouco de alegria, dessa linguagem mais descontraída. Eu vivi o futebol por muito tempo e agora vou poder comentar sobre isso, estando no mesmo time de grandes amigos com quem eu joguei e que também viraram comentaristas. Espero que seja um novo ciclo bem bacana na minha vida e que eu consiga levar também um pouquinho de felicidade e de informação", disse André.

André jogou com Neymar no badalado Santos de 2010 e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Em sua carreira, o jogador passou por Dínamo de Kiev, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Grêmio e América, até se aposentar com a camisa da Cabofriense no ano passado.