Clube Rio Cricket é tombado em Niterói, se tornando um bem material da cidade

Campo do Rio Cricket - Foto: Divulgação

O clube Rio Cricket, localizado na Avenida Marquês de Paraná, agora é um bem material e imaterial tombado em Niterói. Fundado á 127 anos, o terreno foi comprado por um grupo de ingleses em 1897.

Pela lei 3.894 de autoria do vereador Beto da Pipa, o campo de futebol e a sede do clube ficam preservados por conta de seu valor histórico, social e esportivo que representam. O tombamento não impede eventuais melhorias e reformas no local, desde que mantida suas características.

O clube foi fundado por ingleses para a pratica do críquete, um jogo disputado com tacos e bolas.

Nesse mesmo campo grande craques do nosso futebol deram seus primeiros chutes, como o tricampeão mundial Leonardo. que jogou no Flamengo. Em sua história, o Rio Cricket chegou a disputar a primeira edição da campeonato carioca em 1906, ficando em terceiro lugar.