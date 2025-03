Motociclista que estava a caminho do enterro de "Léo do grau" sofre grave acidente em São Gonçalo

Uma colisão envolvendo carro e moto deixou um homem gravemente ferido na tarde desta terça-feira (18), na Rua Basílio da Gama, esquina da Avenida Alzira Vargas, bairro Vista Alegre, em São Gonçalo.

Identificado como Leonardo Caldas, de 42 anos, o homem, segundo relatos de internautas em uma publicação nas redes sociais, estava a caminho do sepultamento do influenciador Leonardo Gonçalves, o "Léo do grau" [vítima fatal de um acidente de moto na noite da última segunda-feira (17)], que ocorreu no Cemitério Parque da Paz na tarde desta terça (18).

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel do Colubandê e o quartel de São Gonçalo foram acionados às 16h06. A vítima apresentava ferimentos moderados e foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Ainda não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.