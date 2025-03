Líder do tráfico de drogas da Comunidade do Caramujo é preso em Niterói; Vídeo

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), SSINTE e de outras delegacias pertencentes ao 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), deflagraram, nesta quarta-feira (19), mais uma ação da Operação Torniquete com o objetivo de combater práticas de roubo de veículos e de tráfico de drogas, praticados pela facção que explora a Comunidade do Caramujo, na Zona Norte de Niterói.

O principal alvo da ação foi Rodrigo Martins dos Santos, conhecido como "Guerrom", apontado pelas investigações como a maior liderança do tráfico de drogas da região. Ele é acusado de chefiar o braço especializado da facção no roubo de veículos, além de ser investigado por ameaçar prestadores de serviço de internet no bairro do Fonseca, impedindo que grandes operadoras atuem na área.





Além de "Guerrom", outro integrante do tráfico local foi preso em flagrante com uma grande quantidade de entorpecentes. Através de informações de inteligência, policiais civis da 78ª DP (Fonseca) se deslocaram até o endereço do acusado, onde ele, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir e escondeu uma mochila e uma bolsa contendo drogas no quintal de sua residência. Com o apoio de cães farejadores da Core, os agentes conseguiram localizar e apreender 2.940 pinos de cocaína e 75 sacolés maconha. O prejuízo para a quadrilha é estimado em cerca de 100 mil reais.

Os agentes apreenderam grande quantidade de material entorpecente com os criminosos | Foto: Divulgação

A investigação segue em andamento para desarticular completamente a quadrilha e prender outros envolvidos nas atividades criminosas. Desde setembro, já são mais de 450 presos, além de veículos e cargas recuperados. A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da população e continua intensificando as ações contra o crime organizado em Niterói.