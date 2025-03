'Seca' na Estrela do Norte: Moradores do bairro estão sem água há 3 meses

Os moradores da Rua Argeu de Almeida Soares, localizada na Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, estão sem abastecimento de água há três meses. Segundo os residentes, o problema teve início após a instalação de hidrômetros nas residências, o que os tem obrigado a recorrer à compra de caminhões-pipa particulares, já que a concessionária Águas do Rio não estaria fornecendo o serviço de abastecimento.

De acordo com os moradores, ao entrarem em contato com a Águas do Rio, recebem a informação de que o abastecimento será normalizado em 24 horas. No entanto, até o momento, os hidrômetros não registraram qualquer entrada de água nas residências.

“Desde que mexeram nos canos e trocaram os hidrômetros, a água não cai mais. Eles mandam um técnico, ele constata que o hidrômetro não rodou durante esses meses e solicita uma pipa d’água, que nunca chega”, relata o morador Márcio Almeida, de 55 anos. Segundo ele, a concessionária alega que a alta demanda impede a entrega do caminhão-pipa.

Leia também

➣Homem morre após passar mal nas escadarias do Corcovado]

➣ Libertadores 2025: Sorteio da fase de grupos acontece nesta segunda (17); Saiba mais

Mesmo sem receber água da rede pública, os moradores continuam recebendo as faturas mensais. Além disso, precisam arcar com os custos adicionais da compra de água. “Pago R$ 120 por mês sem cair uma gota. Desse valor, R$ 80 são pela água e o restante pelo hidrômetro, que está sendo cobrado em 24 parcelas. Eles cobram 15 mil litros por mês sem que haja consumo. Para suprir a falta, tenho que comprar um caminhão-pipa por R$ 300 mensalmente”, explica Almeida.

O problema, que já se arrasta por três meses, tem impactado diretamente a rotina e a qualidade de vida da comunidade. “Temos que controlar os banhos, não podemos lavar o quintal, o carro e nem cuidar dos animais como deveríamos. As crianças não podem sequer ter uma piscina simples, e as roupas só são lavadas uma vez por semana”, desabafa o morador.

O hidrômetro ainda não registrou entrada de água após a sua troca | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A Águas do Rio, por meio de nota, informou que "a região tem enfrentado oscilações no abastecimento devido ao alto consumo, impulsionadas por um dos verões mais quentes e secos da história. A empresa está mobilizada para execução de uma obra que vai promover a melhoria do abastecimento no local.

Com relação ao envio de caminhão-pipa, a concessionária ressalta o atendimento está sendo priorizado para hospitais e escolas, mas irá realizar o abastecimento alternativo da cliente na tarde desta segunda-feira (17)."