Cazé TV anuncia Marcelo Adnet e Bárbara Coelho como novos contratados

A Cazé TV vem se mexendo no mercado de transferências do meio da comunicação e fez novas aquisições para a emissora. Cinco dias após anunciar sua saída da Globo, onde ficou durante 12 anos, Bárbara Coelho, de 37, foi anunciada como nova contratada do canal. Ela fará dupla com Marcelo Adnet durante a cobertura do Campeonato Brasileiro. A contratação do comediante, de 43 anos, foi anunciada durante a transmissão da final do paulistão, entre Palmeiras e Corinthians.

Adnet comandará o programa "30 Minutos", uma nova atração semanal que encerrará a programação dominical da emissora. A ideia é que o comediante traga humor sobre os principais acontecimentos do Brasileirão, misturando esporte e entretenimento de forma desconstruída.

Por sua vez, Bárbara Coelho apresentará o programa "Tempo de Bola". A jornalista possui vasta experiência, já que na época de Globo, apresentou diversos programas como, Central da Copa, Tá na Área e Esporte Espetacular.

Além dos dois anunciados, a Cazé TV já contratou para o canal, Carol Barcellos (ex-Globo), Djalminha (ex-ESPN), Luiz Alano (ex-SBT) e Gabriel Simões (ex-TNT Sports).