Um motociclista morre e outro fica ferido após batida em Maricá

Ferido segue internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí - Foto: Divulgação

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito no Jardim Atlântico Oeste, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na manhã deste domingo (16). Os dois estavam em motocicletas que seguiam em sentidos opostos na Rua Van Lerbergue - antiga Rua 34 - quando acabaram colidindo frontalmente. Uma das vítimas segue internada no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

Ainda não foram confirmadas as circunstâncias da colisão. Um dos motociclistas, de 45 anos, acabou sendo arremessado da moto com o impacto da colisão e não resistiu aos ferimentos.A Polícia Militar foi acionada, mas a vítima já estava em óbito quando a equipe chegou ao local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Já a outra vítima, de 65 anos, segue internada no Hospital Che Guevara; seu estado era grave até a última atualização feita pela unidade.

