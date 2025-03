Cláudio Castro libera R$ 16 milhões para edital da Faperj voltado para meninas, mulheres e mães na ciência

O governador Cláudio Castro destinou, nesta quinta-feira (13/03), uma Outorga para Meninas, Mulheres e Mães na Ciência, no valor de R$ 16 milhões para auxílios e bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RJ (Faperj). Em uma cerimônia realizada no Palácio Guanabara, 24 pesquisadoras foram homenageadas com o inédito Prêmio Mulheres na Ciência.

"O Rio de Janeiro tem orgulho de apoiar e valorizar a ciência feita por mulheres. Sabemos dos desafios que muitas enfrentam para seguir suas carreiras, especialmente as que são mães. Esse investimento de R$ 16 milhões é um passo fundamental para garantir que o talento e a dedicação dessas pesquisadoras não sejam limitados por barreiras estruturais. Que todas as pesquisadoras, com seu trabalho e dedicação, sigam contribuindo para o avanço do conhecimento e para a construção de um futuro mais igualitário e inovador para a ciência no nosso estado", destacou o governador Cláudio Castro.

Voltado para meninas, mulheres e mães na ciência, o edital que vai beneficiar 200 pesquisadoras. A iniciativa visa garantir suporte financeiro para que mais cientistas mulheres possam dar continuidade a seus trabalhos, conciliando a maternidade com a pesquisa. O programa tem como principais objetivos apoiar projetos que impulsionem o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no estado do Rio de Janeiro, além de estimular o interesse vocacional de meninas e mulheres na Educação Básica.

"Esta iniciativa é uma demonstração da força e do talento feminino na ciência. Estamos reafirmando nosso compromisso coletivo com a equidade e o fortalecimento da pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Com iniciativas como essa, seguimos ampliando oportunidades e consolidando a inovação como um pilar estratégico para o desenvolvimento do Rio de Janeiro",Caroline Alves, presidente da Faperj.

A outorga reforça a importância da equidade de gênero no meio acadêmico e científico, criando oportunidades para que mais mulheres tenham condições de seguir suas trajetórias na pesquisa, superando desafios estruturais e contribuindo para o avanço da ciência no Brasil.

Homenagem

O primeiro Prêmio Mulheres na Ciência reconheceu 24 pesquisadoras cujas contribuições foram fundamentais para o avanço do conhecimento em suas áreas. Entre as agraciadas, estão líderes femininas da Academia Brasileira de Ciências, reitoras da UERJ e UENF, defensoras públicas, desembargadoras, promotoras, presidentes de entidades, professoras e cientistas que se destacaram na produção científica nacional.

"A gente sabe o desafio que é ser mulher, ser mãe e cientista no nosso país. Tenho certeza que esse compromisso do Governo do Estado ratifica um investimento importante na política pública para a mulher. A vocês, mulheres cientistas, o meu muito obrigada por toda contribuição ao nosso estado", exaltou a Secretaria de Estado da Mulher, Heloísa Aguiar.