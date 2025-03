Acidente na Ponte Rio-Niterói deixa ferido e lentidão no trânsito

Em decorrência do acidente, uma faixa foi interditada por uma hora, mas já foi liberada às 7h - Foto: Divulgação - Ecoponte

Em decorrência do acidente, uma faixa foi interditada por uma hora, mas já foi liberada às 7h - Foto: Divulgação - Ecoponte

Um acidente entre um carro e uma motocicleta na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio, resultou em uma pessoa ferida e lentidão no trânsito, na manhã desta sexta-feira (14). Em decorrência do acidente, uma faixa foi interditada por uma hora, mas já foi liberada às 7h.

O acidente causou congestionamento de 30 minutos, de acordo com a concessionária EcoPonte. Na faixa sentido Niterói, o trânsito apresentava normalidade, com tempo de travessia de 13 minutos.

Leia também:

Megaoperação Espoliador: Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Rio das Ostras

Polícia Civil realiza operação contra influenciadores envolvidos em incêndio criminoso na Zona Oeste do Rio



A EcoPonte informou que o motociclista não teria notado o carro parado na faixa de rolamento e colidiu na traseira do veículo. Rapidamente, o motociclista foi socorrido e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Até o momento, não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima.

A Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) também apresentava trânsito intenso na via sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, Arteris Fluminense, a estimativa de lentidão era de 4 quilômetros.