Polícia Civil realiza operação contra influenciadores envolvidos em incêndio criminoso na Zona Oeste do Rio

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em conjunto com a Delegacia do Consumidor (Decon) e com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), realizam uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de envolvimento em um incêndio criminoso que ocorreu no Parque da Prainha, Zona Oeste do Rio. Nesta sexta-feira (14), os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

O crime ocorreu na última terça-feira (11). Segundo as investigações, um grupo de quatro homens parou no estacionamento que margeia a montanha do Parque da Prainha e passou a soltar rojões de morteiros em direção à área de vegetação, com o objetivo de promover rifas ilegais divulgadas em suas redes sociais.

Durante as gravações, o grupo percebeu que causou um foco de incêndio e fugiu sem comunicar os fatos às autoridades, permitindo a propagação do fogo em grandes proporções em uma área de preservação ambiental. Ao tomar ciência do fato, o Inea comunicou a DPMA, que deu início às investigações, que levou à identificação de três dos envolvidos e representação por medidas cautelares. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, crime contra a economia popular e exploração de jogos de azar.