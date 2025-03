Negociação com Palacios esfria, e Vasco continua busca por atacante de lado

Interesse do Vasco em Palacios, do Atlético-MG, esfriou nos últimos dias - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Interesse do Vasco em Palacios, do Atlético-MG, esfriou nos últimos dias - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O interesse do Vasco pelo atacante Brahian Palacios, do Atlético-MG, esfriou nos últimos dias. O clube, entretanto, segue no mercado em busca de um atacante de lado para compor o elenco que disputará Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

O atacante colombiano esteve próximo de reforçar o cruzmaltino, mas o Galo voltou atrás na negociação, depois de encaminhar a venda de Alisson ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com isso, a ida de Palacios para o clube carioca não deve mais acontecer.

A busca do Vasco, então, segue. Com a abertura da janela doméstica, o clube tem até o dia 11 de abril para fazer negociações no mercado brasileiro. A direção vascaína busca a contratação de um zagueiro, um lateral esquerdo e um ponta.

Hoje, como opões para os lados do campo, o Vasco conta com Nuno Moreira, Benjamin Garré, Loide Augusto (recém-chegados), Adson e David (se recuperam de lesão). Adson deve estar à disposição para o início do Brasileirão e David só deve voltar na segunda metade da temporada.