Com tecnologia, Maricá faz "perseguição digital" e cerca motorista procurado pela Justiça

O investimento em tecnologia tem sido fundamental para a segurança em Maricá. Na manhã desta quinta-feira (13/03), a Secretaria de Segurança Cidadã, por intermédio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), conseguiu localizar um acusado de violência doméstica – que tinha mandado de prisão em aberto - através do monitoramento do veículo do suspeito.

A solicitação de procura do automóvel e do motorista começou a ser feita no último dia 11. Foram necessárias menos de 48 horas para a identificação e prisão do acusado, que foi abordado por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), na entrada do bairro Ubatiba.

Leia também

O trabalho de monitoramento ativo por vídeo feito pela equipe do Ciosp repassou em tempo real informações do veículo aos policiais militares até que eles chegassem ao local da abordagem. O homem, que possuía mandado de prisão por violência doméstica, dano, ameaça, circunstâncias agravantes e disparo de arma de fogo, foi conduzido à 82ª DP, delegacia de Maricá.

O monitoramento feito diariamente pelas mais de 700 câmeras espalhadas pelos quatro distritos do município tem sido importante para atuação dos agentes de segurança pública. Além disso, a Prefeitura de Maricá é a que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o estado do Rio.