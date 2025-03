Últimos dias para as inscrições do Prêmio Proverbo: concurso premiará com até R$ 3 mil

A oportunidade que você estava esperando, escritor! Falta pouco para o fim das inscrições para o Prêmio Proverbo 2025, concurso literário nacional que premiará obras inéditas em prosa e verso, além de prêmios em dinheiro. A realização é da Editora Proverbo, em colaboração com a Fundação Quixote. Para inscrever, clique aqui.

O Prêmio Proverbo celebra os cinco anos da Editora Proverbo e reforça seu compromisso com a literatura brasileira. Além de fomentar a criação literária, a iniciativa busca estimular a leitura e fortalecer parcerias entre diferentes regiões do país.

"Nosso objetivo é abrir espaço para novos autores e valorizar a produção literária em língua portuguesa. Queremos que essa premiação se torne uma vitrine para escritores talentosos que ainda não tiveram a oportunidade de publicar suas obras", afirma Vilson Ferreira, editor na Proverbo.

Na categoria romance, o vencedor receberá um prêmio de R$ 5.000,00, a publicação do livro pela Editora Proverbo e o lançamento da obra no SALIPI – Salão do Livro do Piauí. Na categoria poema, o primeiro colocado ganhará R$ 3.000,00, com publicação em coletânea e lançamento no mesmo evento. Segundo e terceiro lugares também serão premiados, e outros 27 poetas terão seus textos incluídos na coletânea.

Podem participar maiores de 18 anos, de qualquer lugar do Brasil. As inscrições são realizadas exclusivamente online mediante o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 50,00 por inscrição. Os textos serão avaliados por um corpo de jurados composto por escritores, críticos e professores, garantindo uma seleção justa e criteriosa. O regulamento completo está neste link: https://olive-halli-27.tiiny.site/.

Sobre a Proverbo

A Editora Proverbo, de Maricá, no RJ, tem se destacado no mercado editorial por sua dedicação a novos talentos e à literatura nacional. Seu catálogo inclui desde obras infantis a livros teóricos, passando por ficção, poesia, além de coletâneas poéticas e ensaios literários. Mais de 500 autores já foram publicados pela editora e o número não para de crescer. Recentemente, participou de importantes eventos literários, como a Bienal do Livro São Paulo, Bienal do Livro Bahia, Festa literária de Maricá (Flim) e Festa Literária de Paraty (Flip), consolidando sua presença no setor.

Para mais informações, acesse o Instagram: @editoraproverbo e o site da Editora Proverbo (www.proverboeditora.com.br) .

Inscrições: https://shre.ink/premioproverbo