Julgamento de influenciadoras de São Gonçalo começa nesta quinta-feira (13)

O julgamento das influenciadoras de São Gonçalo, Kerollen Cunha e Nancy Gonçalves, mãe e filha, começa nesta quinta-feira (13), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Elas foram acusadas, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), de cometer o crime de injúria racial contra duas crianças negras.

Como prova da acusação, o MPRJ apresentou dois vídeos gravados e divulgados por elas em suas redes sociais, no primeiro semestre de 2023, onde aparecem dando presentes para crianças negras em São Gonçalo.

Na primeira gravação, Kerollen surge oferecendo uma banana para um menino de 10 anos, que estava vendendo balas próximo a um supermercado da cidade. A mulher ainda pergunta ao menino se ele queria o presente ou R$ 10. A criança, ao notar o que era o presente, demonstra desinteresse e diz que não gostou, e depois sai andando.

No segundo vídeo, as mulheres param uma menina de 9 anos, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A dinâmica do vídeo é semelhante à do primeiro; a mulher quer que a criança escolha entre R$ 5 ou uma caixa. Após escolher e abrir a caixa, a menina se depara com um macaco de pelúcia e parece gostar do brinquedo, abraçando a pelúcia e agradecendo.

Os dois vídeos foram registrados e publicados nas redes sociais, causando indignação entre os internautas e, mais tarde, uma denúncia formal ao MPRJ.

De acordo com a visão do MPRJ, a entrega de uma banana e de um macaco de pelúcia para crianças negras configura o ato de injúria racial, uma vez que remete a ideias racistas de associar pessoas negras a macacos, aumentando estereótipos. Além disso, a denúncia ainda classificou a ação de mãe e filha como uma espécie de deboche, desrespeito e ofensa à dignidade das vítimas.

Dessa forma, o Ministério Público do Rio de Janeiro está pedindo a condenação das influenciadoras digitais, além de pagar uma indenização de R$ 20 mil para as crianças, para compensar os danos morais. Nesta quinta-feira (13), às 13h40, ocorrerá a primeira audiência de instrução e julgamento, na Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, no Colubandê.