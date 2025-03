Lamborghini e Mercedes roubadas são apreendidas em Realengo

Uma Lamborghini avaliada em R$3,5 milhões, e uma Mercedes G-63, que vale aproximadamente R$2 milhões, foram apreendidas pela Polícia Militar no final da manhã desta quinta-feira (13) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Os dois carros haviam sido roubados.

Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) faziam um patrulhamento em busca de criminosos na comunidade Jardim Novo. Ainda de acordo com a corporação, durante a patrulha, os dois veículos de luxo foram encontrados com criminosos que estavam saindo da comunidade.

Os policiais tentaram abordar o grupo, mas os bandidos abandonaram os carros e fugiram a pé. Os veículos recuperados foram levados para a 33ª DP (Realengo).

