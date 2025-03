Criminosos ateiam fogo em barricadas para evitar ação da PM no Jardim Catarina

Imagens mostram o momento em que uma nuvem de fumaça preta toma conta do local - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (13), criminosos "responderam" a uma ação policial do 7º BPM no Jardim Catarina, em São Gonçalo, ateando fogo em barricadas da região. A ação tinha como objetivo justamente a retirada destas barreiras.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que uma nuvem de fumaça preta toma conta do local

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 7ºBPM de São Gonçalo, há uma ação para retirada de barricadas no local. Até o momento sem saldo operacional.

